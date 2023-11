W tym roku Dzień Dziecka wypada w sobotę, dlatego będzie to świetna okazja na spędzenie ze swoją pociechą całego dnia, a nawet „świątecznego” weekendu! Każdy rodzic szuka czegoś wyjątkowego, czegoś co wywoła ogrom radości i nieznikającego z małej buzi uśmiechu, a przede wszystkim czegoś, co na długo zapisze się w pamięci dziecka. Podpowiadamy, gdzie wybrać się z rodziną 1 czerwca!

Zadbaj o wspólny czas

Pewnie tak jak większość z nas, ty też od poniedziałku do piątku spędzasz minimum 8 godzin dziennie poza domem, podczas gdy dziecko jest w przedszkolu, czy szkole. Niestety takiego trybu życia wymaga od nas samo życie. Żadnego rodzica nie trzeba przekonywać, że kiedy zabiera swoją pociechę do domu, na jego twarzy od razu maluje się uśmiech. Maluch jest najszczęśliwszy wtedy, kiedy cały dzień może spędzić z mamą i tatą. W tym roku zrezygnuj z kupowania kolejnej drogiej zabawki, a w zamian za to zafunduj wam wspólny weekend. Dla dziecka rodzinne chwile, wspólne przeżycia i zabawa to najcenniejszy czas, który na długo zostaje w pamięci. Nie tylko buduje świadomość o otaczającym go świecie, ale także umacnia poczucie wspólnoty z rodziną. Dlatego warto poświęcić dziecku jak najwięcej czasu, szczególnie jeśli chodzi o jego święto.

Miejsce stworzone z myślą o dzieciach

Są takie miejsca, które zostały stworzone z myślą o dzieciach. Każda atrakcja została przemyślana w taki sposób, aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających, małych Gości i ich rodzin. Najbardziej nowoczesny park rozrywki w Polsce znajduje się w Zatorze. Energylandia zaprasza dzieci i ich rodziców na wielkie wydarzenie z dobrą zabawą, który potrwa aż dwa dni. 1 i 2 czerwca Park Rozrywki Energylandia szykuje dla swoich małych i większych gości jeszcze więcej dobrej zabawy niż zwykle, o ile to w ogóle możliwe! Na odwiedzających czekają niespodzianki, konkursy, animacje i specjalne pokazy.

Jakie atrakcje znajdziemy w Energylandii?

Każdy gość Energylandii, niezależnie od wieku, znajdzie odpowiednią dla siebie rozrywkę. Jest w czym wybierać! Najmłodsi będą przecierać oczy z zachwytu, gdy odwiedzą Bajkolandię. W każdej ze stref znajdują się Roller Coastery. W Bajkolandii również! Możesz skorzystać z Energusia Śmiejżelki, kosmicznego Marsa, gąsiennic Frutti Loop Coaster w owocowym ogrodzie oraz z zakręconej nowości - Happy Loops. Dzieci 2 letnie mają do wyboru aż z 20 atrakcji. Z kolei starszaki odnajdą się w Strefie Familijnej. Dla młodzieży i dorosłych polecamy Ekstremalne doznania.

Nie zabraknie też wodnych przygód dla całej rodziny. Co powiecie na bitwę wodną Splash Battle? Czteroosobowe łodzie z zainstalowanymi armatkami pozwalają toczyć batalię między rodzinami i innymi gośćmi Parku. Spragnieni przygód mogą odkryć Wyspę Skarbów, na której przepłyną łodzią przez dwa wodospady. Fani wodnych szaleństw stracą serce dla dwóch spływów po dzikiej rzece: Atlantis i jego rozbudowanej wersji – Jungle Adventure.

Po całym dniu rozrywki czas na odpoczynek. Zachęca do tego piaszczysta plaża i błękitna tafla cieplej wody w basenach o powierzchni 1800 m2. Strefa relaksu stanowi ogromny park wodny z kilkunastoma zjeżdżalniami dla każdej grupy wiekowej.

Jeśli na co dzień nie macie czasu za taką wycieczkę z dzieckiem, czerwcowy weekend będzie idealną okazją. Do zobaczenia w Energylandii!

