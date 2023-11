Świetna wiadomość dla widzów "Dzień Dobry TVN"! Od kiedy rozpoczęły się wakacje stacja pokazywała śniadaniowy program tylko w weekendy. Teraz jednak nastąpi zmiana i jak informuje biuro prasowe TVN Discovery Polska, program znów będzie emitowany codziennie. Okazuje się, że już od najbliższego poniedziałku, 12 sierpnia, stacja będzie pokazywać nowe odcinku "DDTVN" nie tylko w weekendy, ale również od poniedziałku do piątku! Co ciekawe, program będzie nagrywany w letnim studiu nad Wisłą. To jednak nie koniec niespodzianek!

Nowi prowadzący w wakacyjnym wydaniu "DDTVN"

Okazuje się, że oprócz prowadzących, których do tej pory widzieliśmy w weekendowych wydaniach "Dzień Dobry TVN" dołączą również dziennikarze, którzy od lat związani są ze śniadaniowym programem. Wśród gwiazd, które zostaną gospdarzami kolejnych odcinków znaleźli się m.in. Barbara Pasek, Gabi Drzewiecka, Anna Wendzikowska, Katarzyna Jaroszyńska, Katarzyna Olubińska, Robert Stockinger, Mateusz Hładki oraz Piotr Wojtasik, który wcześniej pracował w redakacji "Vivy!".

W nowych odcinkach "DDTVN" nie zabraknie również: Anny Kalczyńskiej, Andrzeja Sołtysika, Piotra Kraśko. Od 12 sierpnia program będzie emitowany codziennie od 8:30 do godziny 11.

Cieszycie się, że program znów będzie emitowany codziennie?

Przypominamy, że ostatnio z "DDTVN" pożegnali się Magda Mołek i Marcin Meller. Jak już wiemy, zastąpią ich Filip Chajzer i Małgorzata Ohme!

Wakacyjne odcinki poprowadzi m.in. Anna Wendzikowska.

