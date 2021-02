Dlaczego nie ma Dzień Dobry TVN? Agnieszka Woźniak-Starak przyszła do pracy, ale szybko wyszła ze studia

Dziś nie będzie emisji "Dzień dobry TVN", podobnie jak wielu innych programów najważniejszych stacji telewizyjnych. Agnieszka Woźniak-Starak, podczas relacji na InstaStories zdradziła, dlaczego śniadaniowe show i inne programy zniknęły dziś z anteny. Prowadząca "DDTVN" przyszła do pracy, ale szybko wyszła ze studia. Co się stało?

Dlaczego nie działa dziś telewizja?

Widzowie wielu stacji telewizyjnych, słuchacze wielu stacji radiowych, czytelnicy gazet i innych mediów zamiast zwykłej porcji informacji dostali dziś komunikat o proteście. Z czym jest związany? Zaledwie kilka dni temu Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie podatku od przychodów z reklam. Podatek od reklam ma wejść w życie na początku lipca - szacuje się, że w 2022 roku ma przynieść ok. 800 mln zł.

Projekt przewiduje pozyskanie dodatkowych środków, które posłużą zapobieganiu długofalowym zdrowotnym, gospodarczym i społecznym skutkom pandemii COVID-19. Ich źródłem będą składki od reklamy w internecie oraz mediów tradycyjnych. Składki wzmocnią finanse NFZ, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz nowego funduszu celowego, służącego dofinansowaniu projektów związanych z przemianami w przestrzeni cyfrowej, kulturą i dziedzictwem narodowym - informuje Ministerstwo Finansów.

Plany władz wywołały jednak zdecydowaną reakcję. Prywatne media wystosowały list otwarty, w którym komentują pomysł na wprowadzenie podatku od przychodów z reklam.

Wprowadzenie go będzie oznaczać: - osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesujących go treści,

- ograniczenie możliwości finansowania jakościowych i lokalnych treści. Ich produkcja daje obecnie utrzymanie setkom tysięcy pracowników i ich rodzinom oraz zapewnia większości Polaków dostęp do informacji, rozrywki oraz wydarzeń sportowych w znaczącej mierze bezpłatnie,

- pogłębienie nierównego traktowania podmiotów działających na polskim rynku medialnym, w sytuacji, gdy media państwowe otrzymują co roku z kieszeni każdego Polaka 2 mld złotych, media prywatne obciąża się dodatkowym haraczem w wysokości 1 mld zł,

- faktyczne faworyzowanie firm, które nie inwestują w tworzenie polskich, lokalnych treści kosztem podmiotów, które w Polsce inwestują najwięcej. Według szacunków, firmy określane przez rząd jako „globalni cyfrowi giganci” zapłacą z tytułu wspomnianego haraczu zaledwie ok. 50 - 100 mln zł w porównaniu do 800 mln zł, jakie zapłacą pozostałe aktywne lokalnie media.

Dziś media przyłączyły się do akcji "Media bez wyboru". Stacja TVN zdecydowała, że nie będzie nadawać swoich programów, dlatego widzowie nie zobaczą dziś m.in. "Dzień dobry TVN". Agnieszka Woźniak-Starak podczas relacji na InstaStories zdradziła, że przyszła do pracy, ale nie wystąpi przed kamerą i wraca do domu.

TVN protestuje razem z innymi nadawacami prywatnymi przeciwko podatkowi od reklam który chce wprowadzić rząd. Jest to haracz wprowadzony pod preteksem walki z Covidem, haracz który może zniszczyć prywatne media- mówiła Agnieszka Woźniak-Starak. My się przyłączamy dzisiaj Dzień Dobry TVN nie będzie, przyszliśmy do studia i w tej chwili idziemy do domu - dodała.

