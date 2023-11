Reklama

W te święta koniecznie trzeba obejrzeć jeden ze świątecznych filmów! Jeśli znudził ci się "Kevin sam w domu" to może warto sięgnąć po "Holiday" albo "To właśnie miłość". Choć obie produkcje mają już kilka lat, to jesteśmy pewni, że nigdy nam się nie znudzą. Korzystając z okazji przypominamy, jak dziś wyglądają mali bohaterowie tych filmów! Czy wciąż zajmują się aktorstwem? A może któreś z dzieci zrezygnowało z tego zawodu na rzecz innej fajnej pracy? Koniecznie zobaczcie nasze wideo :)

Czy w święta obejrzycie Kevina?

A może jedną z części Listów do M.?