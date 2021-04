Dzieci wrócą do przedszkoli i szkół już za kilka dni?! Minister edukacji podał konkretną datę! 

Przemysław Czarnek podczas wywiadu w RMF FM podał datę, kiedy mogą zostać otwarte szkoły i przedszkola! Minister edukacji i nauki przyznał, że być może już za kilka dni dzieci będą mogły znów spotkać się z kolegami i nauczycielkami. Przemysław Czarnek, jak ma wyglądać rzeczywistość w szkole po ewentualnym powrocie uczniów. Sprawdźcie, co powiedział minister edukacji!

Koniec lockdownu w szkole?

Lockdown w Polsce ma obowiązywać do 18 kwietnia, ale już teraz media informują, że władze najprawdopodobniej przedłużą go na kolejne tygodnie. Niewykluczone jednak, że uczniowie jeszcze w kwietniu będą mogli wrocić do szkół. Minister zdrowia zdradził ostatnio, że priorytetową sprawą jest właśnie przywracanie edukacji, a teraz Przemysław Czarnek potwierdził, że być może już 19 kwietnia najmłodsze dzieci wrócą do przedszkoli.

Zakładamy, że już od 19 kwietnia będzie możliwy powrót do przedszkoli. Kluczowe będą dane ze środy i czwartku- na antenie RMF FM mówił minister edukacji i nauki.

A kiedy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą mogli zakończyć nauczanie zdalne? Padła konkretna data!

Jeśli potwierdzą tendencję spadkową, to począwszy od poniedziałku jest wielka szansa, żebyśmy wracali do przedszkoli, w kolejnym tygodniu do klas I-III i do kolejnych klas szkół podstawowych, a następnie w maju do szkół ponadpodstawowych, tak żeby w maju już wszyscy byli w systemie stacjonarnym- dodał Przemysław Czarnek.

Minister edukacji dopytywany o powrót dzieci do szkół i nauczanie hrybrydowe przyznał, że jest to propozycja akternatywna.

Żeby w szkole było do 50 proc. uczniów, szkoły są na to przygotowane. To nie jest przesądzone, to jeden ze scenariuszy- powiedziaw w RMF FM.

Myślicie, że dzieci naprawdę wrócą do szkoły już w kwietniu?

Minister edukacji zdradził, kiedy dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i szkół.

East News

Przemysław Czarnek nie wyklucza, że wkrótce zakończy się lockdown w szkołach i przedszkolach.