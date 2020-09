Dzieci słynnego "Tulipana" w "Top Model"! Kim są Gracja i Jacek Kalibabka?

Nowa edycja "Top Model" już od pierwszego odcinka wzbudza ogromne emocje wśród fanów programu, a wszystko za sprawą uczestników. Po raz pierwszy do kolejnego etapu przeszła modelka plus size, a także okazało się, że wśród uczestników pojawiło się rodzeństwo z niezwykłą historią. Chodzi o Grację i Jacka, dzieci słynnego oszusta matrymonialnego Jerzego Kalibabki. Jury zachwycone rodzeństwem zaprosiło ich do kolejnego etapu!

Kiedy w programie pojawiło się rodzeństwo o znanym w całej Polsce nazwisku, jurorzy bez problemu skojarzyli go ze słynnym podrywaczem. Szybko okazało się, że Gracja i Jacek są dziećmi Jerzego Kalibabki, o którego miłosnych podbojach powstał nawet serial. "Tulipan" zasłynął jako uwodziciel, który wykorzystywał kobiety i wyłudzał od nich pieniądze. Spędził 15 lat w więzieniu, a jego postać kojarzy się dosyć jednoznacznie:

Kalibabka to był taki podrywacz, przestępca - powiedział na wstępie Marcin Tyszka i usłyszał od Gracji: Dla nas był tatą, kochającym ojcem.

Historia życia Gracji i Jacka poruszyła widzów "Top Model". Po pierwszym odcinku Internauci kibicują rodzeństwu i trzymają za nich kciuki, co widać w komentarzach pod ich zdjęciami na Instagramie:

Gracjo! Widziałam Cię w TOP MODEL! Niesssamowite wrażenie! Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałam TAKIE rodzeństwo! Jestescie niesamowici! Piękni! Mądrzy! Cudowni. Gratuluję przejścia do kolejnego etapu 👍trzymam za was kciuki 👍

Na instagramowych profilach rodzeństwa widać, że Gracja zaistniała już w modelingu i chętnie publikuje sesje zdjęciowe ze swoim udziałem. Z kolei Jacek jest studentem Akademii Wychowania Fizycznego.

Jacek Kalibabka studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Gracja i Jacek Kalibabka w "Top Model"