Robert Lewandowski znów notuje świetny mecz. Po dwóch golach polskiego napastnika, jego drużyna - Bayern Monachium - wygrywa w Zagrzebiu z miejscowym Dinamem 2:0. Obie bramki strzelił Lewandowski, i to w 180 sekund!

Pierwszy gol wpadł w 61. minucie spotkania. Lewandowski wykorzystał celne dośrodkowanie Thomasa Muellera i skierował piłkę głową do bramki. Trzy minuty później Polak w pięknym stylu przelobował bramkarza. Robert miał szansę na hat-tricka, ale nie wykorzystał trzeciej szansy. Cóż, i tak było rewelacyjnie!

Robertowi gratulujemy udanego meczu. Znów tak on, jak i my, mamy powody do radości!