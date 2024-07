1 z 16

Pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie przyniósł niesamowite emocje, nieoczekiwane rozstrzygnięcia i dużą dawkę świetnej zabawy. Potwierdziły to wyniki oglądalności, a telewidzowie mieli jasno sprecyzowane sympatie co do uczestniczek, na które głosowali. Przypomnijmy: Siwiec, Zając czy Moro? Która dostała najwięcej głosów od widzów w "TzG"?

Już za kilka godzin kolejna odsłona rywalizacji, a na parkiecie tym razem zmierzą się ze sobą panowie. Podobnie jak ich koleżanki tydzień temu, zobaczymy ich w cha-chy i walcu angielskim. Panie natomiast czeka grupowy układ i brak stresu związanego z ewentualnym odpadnięciem z programu. Pojawi się też wyjątkowy gość muzyczny. Na scenie "Tańca z Gwiazdami" zobaczymy bowiem Kima Cesarion, znanego w Europie z wielkiego przeboju "Undressed". Oficjalny fanpejdż show opublikował też zdjęcia z próby generalnej przed dzisiejszym odcinkiem.

Zobaczcie jak gwiazdy ćwiczyły do drugiego odcinka "Tzg":