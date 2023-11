Jeszcze tylko kilka dni i poznamy zwycięzcę najnowszej edycji "Big Brothera". Czy będzie to Magda, Igor, Bartek, a może Radek? Tego dowiemy się w niedzielę wieczorem (16 czerwca). Niestety, tuż przed wielkim finałem okazało się, że w domu Wielkiego Brata doszło do prawdziwego dramatu. Trzy z czterech kur, którymi opiekowali się uczestnicy "Big Brothera", nie żyją! Ostatnie żywe zwierzę zostało zabrane z domu Wielkiego Brata. Internauci są oburzeni!

Uczestnicy najnowszej edycji "Big Brothera" opiekowali się kurami od kwietnia. Niestety, tuż przed wielkim finałem programu okazało się, że w ciągu jednej doby zginęły aż trzy z nich! Dwie kury zostały porwane przez lisa, który wtargnął do kurnika, a kolejna, jak sugerują internauci, padła z powodu upałów. Wielki Brat ocenił, że zwierzęta zginęły przez uczestników programu.

Ostania kura została odebrana uczestnikom "Big Brothera", a w sieci zawrzało. Internauci są oburzeni tym, co wydarzyło się w domu Wielkiego Brata!

- Może dowiemy się, co się stało z kurami?! Nagle 3 dni przed końcem programu zaczęły zdychać, zaczął na nie polować lis??? Czekamy na wyjaśnienia!!!!!

- Wielki Bracie, opowiesz nam jak to było z tymi kurami?

Nie jest Ci wstyd, że nie zapobiegłeś takiej sytuacji?

- Co wyście zrobili z tymi biednymi kurami??? to skandal... - pisali na portalach społecznościowych.