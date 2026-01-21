Dorota pojawiła się w 2. sezonie programu "Żona dla Polaka" i natychmiast przykuła uwagę widzów swoją charyzmą i urodą. Po raz pierwszy w historii programu to kobieta jest bohaterką, o której względy walczą uczestnicy. Dorota szybko zdobyła serca widzów jako pewna siebie blondynka z eleganckim stylem i szczerym uśmiechem. Uczestniczka zdecydowała się wykorzystać swoją rosnącą popularność i zaangażowała się we wsparcie sztabu WOŚP w Toronto. Właśnie zdradziła, co przekazała na licytację. To prawdziwa perełka!

Dorota z "Żony dla Polaka" udowadnia, że jest silną kobietą

Dorota z "Żony dla Polaka" po zakończeniu studiów z zarządzania przedsiębiorstwem w 2002 roku zdecydowała się na emigrację do Kanady, mając 24 lata. Poznała ukochanego, założyli formę i doczekała się dwójki dzieci. Niestety mąż uczestniczki zmarł nagle na serce. Ta nagła śmierć wstrząsnęła Dorotą, która została sama z dwójką dzieci, synami w wieku 8 i 12 lat.

Po stracie męża Dorota musiała zmierzyć się z samotnym wychowaniem synów oraz kontynuowaniem prowadzenia wspólnej firmy. Jak sama mówi: „Myślałam, że nie dam rady. Ale oni potrzebowali mnie silnej”. Obecnie Dorota mieszka w Toronto i mimo trudnej przeszłości stara się budować stabilne życie dla siebie i dzieci.

Dorota z "Żony dla Polaka" wspiera WOŚP

Uczestniczka "Żony dla Polaka" postanowiła wykorzystać swoją popularność, jaką przyniósł jej udział w randkowym programie Telewizji Polskiej i zdecydowała się zaangażować w pomoc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dorota gra razem z WOŚP w Kanadzie i przekazała na licytację oryginalne limitowane okulary, jakie nosi Jerzy Owsiak:

Droga Polonio, ta która jest ze mną od początku i ta, która mnie dopiero teraz poznaje. W ten weekend gramy razem dla WOŚP. Udało mi się pozyskać kultowe, limitowane ramki zaprojektowane przez Jurka Owsiaka, z oryginalnym etui i certyfikatem autentyczności z podpisem. - napisała Dorota z 'Żony dla Polaka'

To nie wszystko! W niedzielę będzie możliwe spotkanie z Dorotą i Mciejem w Toronto.

Ten wyjątkowy przedmiot przekaże na licytację dla Sztabu WOŚP w Toronto. W tą niedzielę Orkiestra zagra dla dzieci ze schorzeniami gastroenterologicznymi pod hasłem 'Zdrowe Brzuszki Dla Naszych Dzieci'. Spotkajmy się i grajmy razem.Chciałam Was zaprosić w imieniu swoim i Maćka @maciek.gdynia.toronto z programu #żonadlapolaka.

Jesteście zaskoczeni gestem Doroty z "Żony dla Polaka"?

