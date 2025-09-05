Dorota z "Rolnik szuka żony" nagle zamieściła wpis w sieci i poprosiła fanów o pomoc
Dorota z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na pewien krok i zwróciła się do internautów z prośbą o pomoc. Sytuacja przedłuża się i sama nie do końca wie, jak ją rozwiązać. Partnerka Waldemara liczy na pomoc i wsparcie od swoich obserwatorów. Nie uwierzycie, o co chodzi!
Dorota, uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", opublikowała w mediach społecznościowych zaskakującą prośbę, do której dodała wyjątkowe zdjęcie. Gospodarstwo Waldemara powiększyło się, ale pojawił się dość nieoczekiwany problem. Okazuje się, że Dorota zdecydowała się poprosić o wsparcie...
Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" stworzyli udany związek
Dorota, zanim zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony" mieszkała w Szczecinie ze swoim synem, którego sama wychowywała. Choć przez jakiś czas mieszkała w mieście, to sama przyznała, że wychowała się na wsi, więc życie na gospodarstwie nie jest jej obce. W 10. edycji była kandydatką Waldemara i mimo że nie przepada za pisaniem listów, rolnik zainteresował ją na tyle, że postanowiła się zgłosić do programu.
W finale zaś okazało się, że to właśnie ona podbiła serce rolnika, choć początkowo wydawało się, że wybierze inną kandydatkę, ostatecznie zdecydował się na relację właśnie z nią. Dorota i Waldemar nadal są razem, a w jednym z poruszających wpisów tak Dorota podsumowała ich związek: “Mamy siebie, mamy piękną rodzinę i wiemy, że to była najlepsza decyzja w naszym życiu”.
Dorota z "Rolnik szuka żony" zaapelowała do swoich obserwatorów
Dorota z "Rolnika" od czasu do czasu publikuje w sieci wpisy z przemyśleniami dotyczącymi relacji międzyludzkich, związków i zabiera głos w sprawie wszechobecnego w sieci hejtu. Tym razem uczestniczka randkowego show Telewizji Polskiej zdecydowała się zaapelować do swoich obserwatorów z dość nietypową prośbą. Okazuje się, że gospodarstwie Waldemara pojawiły się nowe zwierzęta i para jeszcze nie znalazła dla nich odpowiednich imion.
Dorota zdecydowała się zdać na swoich obserwatorów i wprost poprosiła o pomoc. Jedno jest pewne, może spodziewać się dużego odzewu i przy wsparciu internautów z pewnością uda wybrać odpowiednie imiona.
Spodziewaliście się takiego apelu ze strony Doroty z "Rolnik szuka żony"?
Zobacz także:
- Zbyszek Kraskowski z „Rolnik szuka żony” zostanie ojcem. Zdradził płeć dziecka
- Klaudia z "Rolnik szuka żony" szczerze o ciąży. Pokazała zdjęcie brzuszka
Wielkie emocje w 12. edycji "Rolnik szuka żony"
A tymczasem już niebawem rusza nowy sezon "Rolnik szuka żony" i zapewni widzom sporą dawkę emocji. Już podczas czytania listów pojawią się prawdziwe perełki. A kogo zobaczymy w programie? W finale znalazła się piątka bohaterów: Barbara (32-letnia Kurpianka z Mazowsza, która prowadzi gospodarstwo mleczne i agroturystykę), Arkadiusz (24-letni rolnik z Lubelszczyzny), Krzysztof (28-letni gospodarujący na Podlasiu), Gabriel (31-letni rolnik z Wielkopolski) i Roland (37-letni rolnik spod Łodzi prowadzący ekologiczne warzywnictwo).
Premiera nowych odcinków 12. edycji odbyła się 14 września 2025 roku o godzinie 21:25 na antenie TVP1.