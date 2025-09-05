Dorota, uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", opublikowała w mediach społecznościowych zaskakującą prośbę, do której dodała wyjątkowe zdjęcie. Gospodarstwo Waldemara powiększyło się, ale pojawił się dość nieoczekiwany problem. Okazuje się, że Dorota zdecydowała się poprosić o wsparcie...

Reklama

Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" stworzyli udany związek

Dorota, zanim zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony" mieszkała w Szczecinie ze swoim synem, którego sama wychowywała. Choć przez jakiś czas mieszkała w mieście, to sama przyznała, że wychowała się na wsi, więc życie na gospodarstwie nie jest jej obce. W 10. edycji była kandydatką Waldemara i mimo że nie przepada za pisaniem listów, rolnik zainteresował ją na tyle, że postanowiła się zgłosić do programu.

W finale zaś okazało się, że to właśnie ona podbiła serce rolnika, choć początkowo wydawało się, że wybierze inną kandydatkę, ostatecznie zdecydował się na relację właśnie z nią. Dorota i Waldemar nadal są razem, a w jednym z poruszających wpisów tak Dorota podsumowała ich związek: “Mamy siebie, mamy piękną rodzinę i wiemy, że to była najlepsza decyzja w naszym życiu”.

Dorota z "Rolnik szuka żony" zaapelowała do swoich obserwatorów

Dorota z "Rolnika" od czasu do czasu publikuje w sieci wpisy z przemyśleniami dotyczącymi relacji międzyludzkich, związków i zabiera głos w sprawie wszechobecnego w sieci hejtu. Tym razem uczestniczka randkowego show Telewizji Polskiej zdecydowała się zaapelować do swoich obserwatorów z dość nietypową prośbą. Okazuje się, że gospodarstwie Waldemara pojawiły się nowe zwierzęta i para jeszcze nie znalazła dla nich odpowiednich imion.

Dorota zdecydowała się zdać na swoich obserwatorów i wprost poprosiła o pomoc. Jedno jest pewne, może spodziewać się dużego odzewu i przy wsparciu internautów z pewnością uda wybrać odpowiednie imiona.

Spodziewaliście się takiego apelu ze strony Doroty z "Rolnik szuka żony"?

Zobacz także:

Dorota z "Rolnik szuka żony" poprosiła fanów o pomoc fot. Instagram @dbdorota36

Wielkie emocje w 12. edycji "Rolnik szuka żony"

A tymczasem już niebawem rusza nowy sezon "Rolnik szuka żony" i zapewni widzom sporą dawkę emocji. Już podczas czytania listów pojawią się prawdziwe perełki. A kogo zobaczymy w programie? W finale znalazła się piątka bohaterów: Barbara (32-letnia Kurpianka z Mazowsza, która prowadzi gospodarstwo mleczne i agroturystykę), Arkadiusz (24-letni rolnik z Lubelszczyzny), Krzysztof (28-letni gospodarujący na Podlasiu), Gabriel (31-letni rolnik z Wielkopolski) i Roland (37-letni rolnik spod Łodzi prowadzący ekologiczne warzywnictwo).

Reklama

Premiera nowych odcinków 12. edycji odbyła się 14 września 2025 roku o godzinie 21:25 na antenie TVP1.