Dorota Wróblewska chwali styl Iwony Węgrowskiej! Producentka pokazów mody docenia to, że wokalistka zmieniła nieco swój wizerunek. W jej zestawach coraz częściej na próżno można szukać głębokich dekoltów czy kusych mini. Iwona Węgrowska stawia na klasykę i bardziej elegancki styl. Dorota Wróblewska również to dostrzegła i poświęciła temu jeden ze swoich wpisów na Facebooku:

Wcześniej krytykowałam piosenkarkę za wyzywające stylizacje. Miałyśmy okazję poznać się na GALI NEW LOOK DESIGN REFRESH i jestem mile zaskoczona. Po pierwsze Iwona Węgrowska zmieniła sposób ubierania na korzyść. Po drugie krytyki się nie boi, a wręcz przyjmuje ją z pokorą. Uśmiechnięta podeszła do mnie i powiedziała:

-Pani Doroto, wiem że Pani skrytykowała moje stylizacje, ale mimo wszystko bardzo Panią cenię i dziękuję za uwagi.

To miłe, bo takie zachowanie jest wielką rzadkością. Większość znanych Pań w takiej sytuacji traktuje krytykę bardzo poważnie i jest śmiertelnie obrażona.