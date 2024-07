Dorota Wróblewska skomentowała Flesh Fashion Night! Stylistka, która sama uczestniczyła we wczorajszym święcie mody, zamieściła na swoim Facebooku bardzo pochlebny wpis. Wróblewska jest zachwycona organizacją imprezy. Co dokładnie napisała na swoim profilu ceniona stylistka?

Wczoraj byłam na Flesz Fashion Night. Muszę przyznać, że dawno nie widziałam tylu celebrytów w jednym miejscu. Do tańca i do różańca.Wielkie uznanie dla magazynu FLESZ, bo kolejka na ściankę była jak na wieżę Eiffla. Ja w kolejce nie stałam, bo celebrytka ze mnie żadna, ale było na co popatrzeć. Flesz Fashion Night to przegląd polskiej branży mody w pigułce - napisała Dorota Wróblewska.