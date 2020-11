Dorota Szelągowska żartuje ze swoich rozwodów: "W kwestii mężów to jestem słabym doradcą"

Dorota Szelągowska opublikowała w sieci kilka inspiracji dotyczących urządzania wnętrz. Pomysł na sypialnie szczególnie przypadł do gustu jednej z fanek. Postanowiła żartobliwie zwrócić się do projektantki o pomoc, jak przekonać męża do kolejnego remontu w domu. Takiej odpowiedzi od Doroty Szelągowskiej zdecydowanie się nie spodziewała! Gwiazda TVN pokazała ogromny dystans, tym bardziej w obliczu tego, że doniesienia o jej trzecim rozwodzie jeszcze nie tak dawno były numerem jeden wśród tabloidów. Zobaczcie, co napisała.

Dorota Szelągowska nawiązuje do byłych mężów

Kilka tygodni temu w mediach pojawiła się informacja na temat trzeciego rozwodu Doroty Szelągowskiej. Według Super Expressu rozwód pary miałby się odbyć już wkrótce. Obecnego męża projektantka poznała w pracy i doczekali się córeczki Wandy. Gwiazda TVN skomentowała te doniesienia w rozmowie z Party.pl:

Nie mam wpływu na to, co mówią ludzie. Mogę się przejmować tylko rzeczami, na które mam wpływ. (...) Myślę sobie, że opowiadanie o rzeczach intymnych jest niegrzeczne z mojej strony. (...) Nie chciałabym się dzielić takimi rzeczami, bo to jakby podejść do kogoś na ulicy i zacząć z nim rozmawiać na temat swojego życia prywatnego. Można mówić, nie będę tego deprecjonować, każdy sobie ustala swoją granicę prywatności a ta moja myślę, że jest stała od lat. Wydaje mi się, że pewne rzeczy powinniśmy zachować dla siebie.

Dorota Szelągowska postanowiła nie komentować doniesień, zachowując swoje prawo do prywatności. Teraz przy okazji publikacji kilku wnętrzarskich inspiracji pozwoliła sobie zażartować ze swoich miłosnych doświadczeń. A to wszystko w odpowiedzi na komentarz fanki, która zachwycona była nowymi remontowymi propozycjami, które pojawiły się na profilu gwiazdy:

- Kobieto zlituj się!👀 Ledwo co urządziliśmy sypialnie, a tu patrzę taaaaaaki sztos!!!!!😲😲😲 Teraz oprócz rad wnętrzarskich radź, jak tu mężowi przedstawić projekt zmian tydzień po położeniu tapety...?😂 Mega...👏👏👏👏👏👏👏

- W kwestii mężów to jestem słabym doradcą... 😉 - odpowiedziała Dorota Szelągowska

Posiadanie dystansu do samego siebie to bardzo cenna umiejętność.

Dorota Szelągowska podzieliła się z fanami kilkoma wnętrzarskimi inspiracjami. Przy okazji zażartowała ze swoich doświadczeń małżeńskich.