Dorota Szelągowska bardzo rzadko pokazuje zdjęcia swoich bliskich, ale tym razem zrobiła wyjątek! Gwiazda TVN opublikowała w sieci zdjęcia syna, który właśnie skończył osiemnaście lat. Antoni jest już dorosły i trzeba przyznać, że wyrósł na niezłego przystojniaka!

Na profilu Doroty Szelągowskiej na Instagramie pojawił się również wzruszający wpis, w którym dumna mama komentuje urodziny ukochanego syna. Zobaczcie, co napisała!

Dorota Szelągowska pochwaliła się swoim synem

Dorota Szelągowska już od kilku lat należy do grona największych gwiazd TVN. Projektantka wnętrz do tej pory prowadziła takie hity jak: "Domowe rewolucje", "Polowanie na kuchnię" czy "Dorota Was urządzi". Prywatnie Dorota Szelągowska jest mamą Antoniego i Wandy - drugie dziecko gwiazdy przyszło na świat na początku 2018 roku. Dumna mama bardzo rzadko pokazuje zdjęcia swoich pociech, ale tym razem pochwaliła się fotkami syna! Nastolatek właśnie świętuje swoje 18. urodziny.

Zdolny, kochany, inteligentny, mądry i zabawny - mój Syn. Właśnie minęło 18 lat od kiedy mam zaszczyt być Jego matką ???? #jegodorosłość #mojastarość ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️- napisała dumna mama.

Internauci ruszyli z życzeniami dla Antoniego i samej Doroty Szelągowskiej. Fani zauważyli, że nastolatek jest bardzo podobny do swojej mamy.

- Wszystkiego najpiękniejszego dla synka ????... I dla mamy również z okazji urodzin ❤️Bez Ciebie by go nie było ????????

- Jaki podobny do mamy! Najlepszego ????

- Wszystkiego najlepszego dla Syna i dla Mamy że takiego fajnego Mężczyznę wychowałaś????????????????????????????- komentowali internauci.

Zobaczcie, jak wygląda syn Doroty Szelągowskiej! Przypominamy, że kilka miesięcy temu Antoni wystąpił w serialu "Na Wspólnej"!

