Dorota Szelągowska od wielu lat prowadzi poradnikowe programy, w których pokazuje widzom, jak przeprowadzić remont w swoim domu. Gwiazda TVN przeprowadziła już wiele rewolucji w domach Polaków, a teraz przyszła pora na remont w jej własnym mieszkaniu. Dorota Szelągowska rzadko mówi o swoim życiu prywatnym i równie rzadko pokazuje zdjęcia swojego gniazdka - teraz zrobiła wyjątek i pokazała projekt swojego apartamentu. Jak będzie wyglądało mieszkanie gwiazdy TVN?

Dorota Szelągowska opublikowała na Instagramie projekt swojego mieszkania. Dzięki temu wiemy już, jak wkrótce będą wyglądały wnętrza jej apartamentu. Prowadząca takie programy jak: "Dorota was urządzi", "Domowe rewolucje" czy "Dorota inspiruje" przyznała, że pokazanie w sieci planów własnego mieszkania to dla niej spore wydarzenie.

To jest dla mnie wielkie wydarzenie, że wam to pokazuje ponieważ zupełnie inaczej się projektuje dla innych i to wszystko jest w telewizji i na moim blogu, a zupełni inaczej jest coś co jest takie prywatne. Chociaż z drugiej strony, tak jak nie lubię mówić o rzeczach prywatnych, to o prywatnym mieszkaniu mogę - powiedziała podczas relacji na InstaStories.