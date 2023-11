Dorota Szelągowska pokazała zdjęcie ze swojego domu na Warmii. Prezenterka programów "Dorota Was urządzi" czy "Domowe rewolucje" ma mieszkanie w Warszawie, ale również dom z basenem na Warmii. Gwiazda, gdy tylko ma wolne, opuszcza Warszawę i wyjeżdża odpocząć w swoim domu, którego urządzanie zakończyła w wakacje.

Nic dziwnego, że gwiazda zdecydowała się właśnie tam spędzić święta Bożego Narodzenia oraz czas między świętami a sylwestrem. Właśnie pochwaliła się nowym zdjęciem ze swojego domu, które wywołało sporo emocji wśród jej fanów.

Dorota pokazała się bez makijażu, na co zwróciło uwagę wielu jej fanów:

Niektórzy zwrócili też uwagę na jej towarzysza:

Czy mężczyzna, z którym pozowała Dorota to jej mąż? A może po prostu przyjaciel rodziny? Córka Katarzyny Grocholi niezbyt chętnie mówi o swoim życiu prywatnym, nie pokazuje się na salonach u boku partnera, nie bierze udziału w sesjach zdjęciowych z dziećmi. O swoim partnerze powiedziała tylko raz w wywiadzie dla "Twojego stylu":

"Mój mąż jest unikalnym dowodem an to, że związki partnerskie istnieją. W nocy do dziecka wstajemy oboje, domem zajmujemy się po równo, on rano robi śniadanie. Cholera, to jest możliwe!" - powiedziała Dorota w magazynie "Twój Styl".