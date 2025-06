Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes 2025 to nie tylko święto światowego kina, ale i jedna z największych rewi mody na świecie. Na czerwonym dywanie, podczas 78. edycji wydarzenia, swoją obecnością zachwyciła Dorota Goldpoint – polska projektantka znana z luksusowego minimalizmu, dopracowanych krojów i celebracji kobiecości.

To już drugi raz, kiedy Dorota Goldpoint reprezentuje Polskę na tym prestiżowym festiwalu. Jej obecność w Cannes to potwierdzenie, że polska moda potrafi zdobyć uznanie na międzynarodowej scenie. Projektantka zaprezentowała wyjątkowe stylizacje, które podkreślały jej unikalne podejście do estetyki – połączenie architektonicznej precyzji z romantycznym wdziękiem.

Gwiazdy w sukniach Doroty Goldpoint – kto zachwycił na czerwonym dywanie?

Kreacje sygnowane nazwiskiem Doroty Goldpoint przyciągnęły uwagę nie tylko fanów mody, ale również fotoreporterów. Na czerwonym dywanie i podczas prestiżowej imprezy charytatywnej AMFAR pojawiły się znane gwiazdy światowego kina oraz influencerki.

Amerykańska aktorka Sabrina Culver postawiła na jedwabną suknię w odcieniu szampańskiego beżu z peleryną – klasyczne, a zarazem niezwykle eleganckie rozwiązanie.

Sabrina Culver mat. prasowe

Barbara Vitorelli – brazylijska aktorka i modelka – miała na sobie olśniewającą kreację z tkaniny ozdobionej tysiącami kamieni, które odbijały światło przy każdym ruchu.

Polska aktorka Anna Baranowska, mieszkająca na stałe w Niemczech, wystąpiła w pistacjowej sukni z ręcznie wykonaną kwiatową dekoracją.

Anna Baranowska

Z kolei Bożena Janisiw pojawiła się w dopasowanej, miętowej kreacji oraz w spektakularnej czarno-białej sukni gorsetowej podczas imprezy AMFAR.

Wśród innych osobistości w sukniach Doroty Goldpoint znalazły się także: Natacha Eguia, Karyna Kudzina i Alicia Dadoun. Każda z nich wniosła unikalną energię do swoich stylizacji, które łączyła perfekcja wykonania i subtelna kobiecość.

Karyna Kudzina

Alicia Dadoun

Natacha Eguia

Stylizacje projektantki – ikoniczne kreacje Doroty Goldpoint

Dorota Goldpoint nie tylko ubrała gwiazdy, ale także sama zachwyciła we własnych kreacjach. Podczas festiwalu zaprezentowała się m.in. w:

czarnej, asymetrycznej sukni z delikatną peleryną opadającą z ramienia i ręcznie wykonaną kwiatową dekoracją,

przeskalowanej, czarnej sukni z tiulu – pełnej objętości i dramatyzmu

