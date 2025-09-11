Podczas pobytu w Szanghaju Goldpoint była jurorką międzynarodowego konkursu dla młodych twórców. Jak podkreślała, była to dla niej cenna okazja do obserwacji kolejnego pokolenia projektantów, którzy będą kształtować przyszłość branży. Najważniejszym punktem programu okazała się jednak gala „Moda China”, gdzie zaprezentowała aż 42 sylwetki z kolekcji „Eternal Grace”, prezentowane do dźwięków „Spring Waltz” Fryderyka Chopina.

Reklama

To było dla mnie ogromne wyróżnienie. Pokazanie mojej kolekcji w chińskiej stolicy mody, w Szanghaju, było spełnieniem moich marzeń o rozwoju międzynarodowej kariery. Zaprezentowałam kreacje m.in. z jedwabiu, który przecież wywodzi się z Chin. Był to mój ukłon dla ich pięknych tradycyjnych wyrobów - mówi Dorota Goldpoint

Pokaz spotkał się z bardzo dobrym odbiorem zarówno publiczności, jak i ekspertów. Oklaski zebrała także od wiceszefa chińskiego Narodowego Przemysłu Lekkiego, Li Yuzhonga.

W związku z sukcesem chińscy przedstawiciele poprosili projektantkę o porady dotyczące odbudowania reputacji jakości ich produktów.

Kopiowanie światowych marek i niska jakość materiałów nikomu nie służy. Chińczycy, którzy od wieków znani są z porcelany, naturalnej medycyny i jedwabiu, przez ostatnie dziesięciolecia zasypali świat niskiej jakości przedmiotami i sprawili, że ten świat zapomniał o ich cennych umiejętnościach. Oni muszą znowu postawić na jakość. Ja już dałam im szansę. Nawiązałam współpracę z chińskim instytutem badawczym, który bada wpływ żeńszenia na ludzki organizm. Efektem są kosmetyki, które wkrótce oddam w ręce Polek – mówi Dorota Goldpoint.

Projektantka uczestniczyła również w konferencji, gdzie wygłosiła prelekcję pt. „Co oznacza Zrównoważona Elegancja?”. Była to jej osobista refleksja nad rolą mody w dzisiejszym świecie.

Reklama

Zaznaczyła, że prawdziwa elegancja nie ogranicza się do sezonowych trendów, lecz jest przejawem stylu, klasy i wewnętrznej siły kobiety. Wskazała przy tym na wagę odpowiedzialnego projektowania, świadomych decyzji produkcyjnych oraz poszanowania zarówno ludzi, jak i środowiska.

Zrównoważona elegancja to filozofia, w której moda staje się nie tylko estetyką, ale i manifestem wartości. To piękno, które trwa, szanuje naturę i człowieka, inspirując do życia w harmonii – podsumowała Dorota Goldpoint.

Mat. Pras.

Mat. Pras.