Anna Lewandowska to zdecydowanie jedna jedna z najpopularniejszych trenerek w Polsce. Żona Roberta Lewandowskiego już od kilku lat motywuje swoich fanów do zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Co jakiś czas pojawiają się zarzuty, że Ania zyskała sławę jedynie dzięki znanemu mężowi, ale Lewandowska już od dawna odnosi sukcesy w sporcie. Anna Lewandowska trenowała karate tradycyjne i zdobyła m.in. tytuł Mistrza Świata na zawodach w 2013 roku.

Niestety, teraz znana sportsmenka ostro zaatakowała Lewandowską! Dorota Banaszczyk najnowszym wywiadzie stwierdziła, że żona Roberta Lewandowskiego nie jest prawdziwą mistrzynią karate! Zobaczcie, co powiedziała Mistrzyni Świata z 2018 roku!

Dorota Banaszczyk w rozmowie z portalem sport.pl wyśmiewa dyscyplinę, którą trenowała Anna Lewandowska (czyli karate tradycyjne) i wbija jej szpilę. Słowa Banaszczyk zaskakują!

Sportsmenka mówi wprost, że według niej Anna Lewandowska wcale nie jest mistrzynią karate!

Milion konkurencji, dzieci rywalizują z dorosłymi i zawody rangi mistrzostw świata, gdzie na 12 uczestników przypada dziewięciu Polaków? Przecież to śmieszne. Dziwię się, że ludzie, którzy to trenują, nie widzą w tym nic dziwnego. Jak jedziesz na MŚ, to powinno się rywalizować z całym światem, a nie z Polakami. To psuje nasz sport. Później jak komuś mówię, że zdobyłam historyczny złoty medal dla Polski w prawdziwym karate, to najczęściej dziwią się tylko i mówią: „Ale jak to? Przecież Ania Lewandowska była mistrzynią w karate”. Ręce mi opadają jak coś takiego słyszę. No właśnie nie, ona uprawiała karate tradycyjne i nie jest prawdziwą mistrzynią- stwierdza w rozmowie z portalem sport.pl.