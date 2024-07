Popularny i lubiany aktor Marcin Dorociński to nie tylko ceniony fachowiec, ale przede wszystkim człowiek, z którego warto brać przykład w życiu codziennym. Okazuje się, że Marcin wyniósł z domu wiele pozytywnych wzorów.

- Rodzice nauczyli mnie, że trzeba pomagać ludziom - czytamy w "Twoim imperium". - Trzeba być przyzwoitym, co oznacza, że nie wolno żyć tylko dla siebie. Nie lubię się chwalić, ale staram się podejść do każdego, kto w moim odczuciu potrzebuje pomocy. Powinniśmy wymieniać się dobrą energią. Poza tym dobre uczynki do nas wracają - ja w to naprawdę wierzę.

Co sądzicie o słowach Dorocińskiego? Nam bez wątpienia zaimponował!

(ac)