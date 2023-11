Doris Day, uważana za hollywoodzką legendę zmarła w wieku 97 lat. Smutną wiadomość przekazali rzecznicy Doris Day Animal Foundation założonej przez aktorkę. Ostatnio Doris Day chorowała na zapalenie płuc. Choroba prawdopodobnie była przyczyną jej śmierci.

Kariera Doris Day

Doris Day rozpoczęła karierę od występów wokalnych w 1940 roku. Śpiewała piosenki w zespole Boba Crosby'ego, a później występowała u boku Franka Sinatry czy z zespołem Artiego Shawa. 8 lat po rozpoczęciu kariery wokalnej Doris Day zadebiutowała w filmie. Wystąpiła w produkcji "Romans na pełnym morzu". Grała głównie w komediach romantycznych u boku m.in. Clarka Gable'a, Roda Taylora czy Rocka Hudsona.

Doris Day wystąpiła m.in. w filmie Alfreda Hitchcocka "Człowiek, który wiedział za dużo", z którego pochodzi jej słynny hit "Whatever Will Be, Will Be" (znany też jako "Que sera, sera".

Rodzina Doris Day

Doris Day była czterokrotnie zamężna. Jej pierwszym mężem był Al Jorden, związek zakończył się rozwodem. Później artystka związała się z Georgem W.Weidlerem, z którym również się rozwiodła. Następnie związała się z Martinem Melcherem, który zmarł. Jej czwartym mężem był Barry Comden, z którym się rozwiodła.

Doris Day miała jednego syna Terry'ego, który zmarł w 2004 roku.

Doris Day zmarła w wieku 97 lat

