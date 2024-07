Donatan, nazywany polskim Dr.Dre, jest bez wątpienia muzycznym odkryciem ostatniego sezonu. W duecie z wokalistką Cleo, zawładnęli polską sceną muzyczną i byli na pierwszym miejscu każdej listy przebojów przez długi czas. Duet wyjechał nawet na konkurs Eurowizji, aby utworem "My Słowianie" rozkochać w sobie europejską publiczność. Zobacz: Donatan i Cleo jadą na Eurowizję!

Donatan wraz z Cleo pojawili się ostatnio na konferencji SuperHit Festiwal w Sopocie, organizowany przez telewizję Polsat. Producent muzyczny wspierał swoją, jak sam powiedział, córkę-czyli Cleo i chętnie promował jej osobę. Iwona Piotrowska zapytała Donatana z jaką inną Słowianką, stworzyłby hit. Jesteście ciekawi o kim marzy Donatan? Dodamy, że muzyk zarzucił tej wielkiej gwieździe wzorowanie się na stylu Cleo!



Bardzo ciekawe pytanie, ostatnio widziałem zdjęcie Beyonce, w blond doczepianych włosach nawet pożartowałem sobie, że będzie to moja kolejna Słowianka i faktycznie z nią taki duet słowiański Beyonce na maselnicy mógłbym uczynić (...) Tak, tak dokładnie, Beyonce wzoruje się na Cleo! Moi Drodzy, skandal!



Co na to Beyonce? Wydaje nam się, że to jednak z niej inne gwiazdy mogą kopiować styl. Ale jeśli wielka diva ponownie będzie w Polsce, może faktycznie powinna nagrać coś z Donatanem?