Od ponad tygodnia Polska żyje tzw. aferą podsłuchową. Tygodnik "Wprost" regularnie publikuje fragmenty nagrań nielegalnie podsłuchiwanych posłów i ministrów, którzy w swoich rozmowach w dość lekki i momentami wulgarny sposób dyskutują o sprawach ważnych dla kraju. Pod największym obstrzałem jest oczywiście Donald Tusk. Przypomnijmy: Afera podsłuchowa nabiera rozpędu. Olejnik zmiażdżyła Tuska na konferencji

Dziś o godzinie 15 przed Sejmem swoje wystąpienie rozpoczął właśnie premier. Wszystko za sprawą wniosku o informację od rządu w sprawie afery podsłuchowej, którą złożył Sojusz Lewicy Demokratycznej. Tusk rozpoczął je od przeprosin za treść ujawnionych rozmów. Złożył też wniosek o wotum zaufania dla rządu.



Swoje wystąpienie Tusk zakończył wnioskiem o jak najszybsze wotum zaufania dla rządu. Pośpiech tłumaczył wyjazdem do Brukseli, gdzie chce mieć pewność, że jego rząd wciąż ma większość.



Są tylko dwa sposoby, aby zmienić władzę w demokratycznym państwie: to są wybory, a pomiędzy wyborami to jest większość parlamentarna pochodząca z wyborów. Ja od jutra w Brukseli muszę mieć pewność, że mam mandat do rządzenia i koalicję większościową. Dlatego kończę to wystąpienie wnioskiem o wotum zaufania dla rządu z prośbą o jak najszybsze przegłosowanie tego wniosku - wyjaśniał.