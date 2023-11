Donald Tusk własnie kończy prace nad książką "Szczerze", która swoją premierę będzie miała 12 grudnia. To będzie osobisty dziennik Przewodniczącego Rady Europejskiej, w którym podsumowuje swoją 5-letnią kadencję. Data premiery już blisko, ale okazuje się, że książka jeszcze nie jest skończona, co zdradził sam polityk! Jak przyznał w mediach społecznościowych właśnie wybiera zdjęcia do książki. Przeglądając fotografię Donald Tusk trafił na urocze zdjęcie wnuków, którzy bawią się w jego gabinecie w Brukseli i postanowił ją opublikować na Instagramie. Sami spójrzcie na tę fotografię...

Reklama

Donald Tusk pochwalił się zdjęciem z wnukami!

Polityk od czasu do czasu zaskakuje w mediach społecznościowych zdjęciami, na których pokazuje, jak spędza czas z wnukami. Widzieliśmy go już na placu zabaw, na hamaku, kiedy opiekował się wnuczką i grającego z wnukami na tablecie. Teraz Donald Tusk pochwalił się zdjęciem z odwiedzin wnuków w Parlamencie Europejskim. Chłopcy miło spędzali czas w gabinecie ówczesnego szefa Rady Europejskiej. Pod zdjęciem czytamy:

Szukając zdjęć do mojej książki „Szczerze”, trafiłem na coś takiego. Wnuki w Brukseli. - napisał Donald Tusk na Instagramie.

Pod uroczym zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Niektórzy Internauci sugerują, że może wnuki pójdą w ślady dziadka i zajmą się polityką:

Słodkie chłopaki i od razu na wysokim szczelny w.Bruksela.???????? może polkna bakcyla po dziadku i kiedyś wkrocza w ŚWIAT Polityki. Młodość kontra dinozaury a w tle dwa bardzo ważne symbole :) świetne zdjęcie! Wnukowie fantastyczni❤️❤️❤️ Piękne ????Oby to nie była kłótnia ...polityczna, tylko delikatna braterska;) wymiana poglądów

Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Donald Tusk z wnukami

Instagram

Były premier opiekuje się wnuczką i relaksuje w ogrodzie.

Instagram