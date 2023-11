Donald Tusk od lat jest związany ze światem polityki, w tym tej na najwyższym europejskim poziomie, i nie każdy zna go z zupełnie innej, prywatnej strony. Donald Tusk chętnie to zmienia, publikując co jakiś czas na swoim profilu na Instagramie rodzinne zdjęcia lub nagrania. Tym razem zamieścił krótkie wideo z wnuczkiem, które was rozczuli, ale i rozbawi. Gwarantujemy - w taki sposób nikt by nie odważył się zwrócić do Donalda Tuska, nawet zagorzały przeciwnik! ;)

Donald Tusk pokazał nagranie z wnuczkiem

Donald Tusk opublikował na Instagramie nagranie wideo z wnuczkiem, synkiem Michała, swojego syna. Chłopiec rośnie jak na drożdżach i jest już naprawdę duży, ale wciąż ma drobne problemy z odróżnieniem.... babci od dziadka! Sami się przekonajcie:

Fani są oczywiście zachwyceni nagraniem Donalda Tuska i jego wnuczka, co w ogóle nas nie dziwi.

fajowy dziadek tzn babcia ;) Aż miło popatrzeć. To jest piękny czas uczestniczyć w zabawach z wnukiem. ???????? Super dziadek! Wnusio ma swoje kryteria - cudowna rodzinna scenka ????????????

Donald Tusk spełnia się w roli dziadka

Donald Tusk po raz pierwszy został dziadkiem w 2009 roku, gdy urodził się pierwszy syn jego syna - Michała oraz Anny Lew - Mikołaj. Polityk nie krył swojej radości z nowej roli.

– Jestem wyjątkowo szczęśliwym dziadkiem. Raz, że bardzo na to czekałem, dwa - to jest zupełnie fenomenalne przeżycie. Nie spodziewałem się, że można od razu pokochać, tak bezwarunkowo jak własne dziecko, takie małe ciałko, istotę, która jeszcze nie mówi i ledwo poznaje. Kiedy Mikołaj pierwszy raz ewidentnie do mnie się uśmiechnął, to jakby słońce wzeszło - mówił.

W 2012 roku urodził się natomiast Mateusz, kolejny syn Michała i Anny, a w 2016 roku para powitała trzecie dziecko. Wtedy Małgorzata Tusk, żona Donalda, nie chciała komentować rodzinnych spraw i nie zdradzono imienia trzeciej pociechy Michała, wiadomo jedynie, że to kolejny syn.

Nie pozostaje nam teraz nic innego, jak czekać na nagrania z wnuczką, czyli córeczką Kasi Tusk.

Niedawno Donald Tusk pochwalił się uroczym zdjęciem z wnuczką w wózku

