Karol Nawrocki, nowo wybrany prezydent Polski, otrzymał niespodziewane gratulacje od samego Donalda Trumpa. Były prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował na platformie Truth Social entuzjastyczny wpis, w którym nie krył swojej ekscytacji.

Wypowiedź Trumpa jest wyrazem bezpośredniego poparcia dla prezydenta elekta i została odczytana jako mocny sygnał wzmocnienia więzi między środowiskami konserwatywnymi w USA i w Polsce. Trump już wcześniej wyrażał zainteresowanie sytuacją polityczną w Europie Środkowej, często wspierając kandydatów prawicowych.

To nie pierwszy raz, kiedy Donald Trump gratuluje Karolowi Nawrockiemu. 3. czerwca, tuż po II turze wyborów prezydenckich, napisał:

Karol Nawrocki odwiedził Biały Dom i Donalda Trumpa w maju 2025 roku.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że 6 sierpnia odbędzie się Zgromadzenie Narodowe, podczas którego Karol Nawrocki złoży przysięgę prezydencką. Posiedzenie ma rozpocząć się o godz. 10:00. Tego samego dnia, o godz. 16:30, na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczystość przejęcia zwierzchnictwa przez nowego prezydenta nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

Szymon Hołownia poinformował również, że w najbliższych dniach planuje spotkanie z prezydentem elektem, podczas którego mają zostać omówione szczegóły współpracy między prezydenturą a parlamentem.

Na uroczyste zaprzysiężenie Karola Nawrockiego zaproszenie otrzymały byłe głowy państwa. Lech Wałęsa jednak w sposób wymowny i jednoznaczny odmówił udziału w wydarzeniu. Nie przebierając w słowach napisał:

Donald J. Trump Truth Social 07.23.25 10:44 PM EST

Such a GREAT WIN IN POLAND by Karol Nawrocki. He will be a GREAT PRESIDENT! He won because he truly loves the Polish people.

— Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 24, 2025