Dominika Tajner operacja brzucha. Szokujące kulisy rekonwalescencji

Dominika Tajner, 46-letnia celebrytka i była żona Michała Wiśniewskiego, ujawniła, że niedawno przeszła operację plastyczną brzucha. W rozmowie z Jastrząb Post opowiedziała o szczegółach zabiegu abdominoplastyki. Procedura ta polegała na chirurgicznym usunięciu nadmiaru skóry i tkanki tłuszczowej z okolic brzucha, wzmocnieniu mięśni oraz napięciu powłok brzusznych.

Dominika Tajner od lat nie kryje swojego pozytywnego stosunku do medycyny estetycznej. Wcześniej poddawała się innym zabiegom upiększającym, a także schudła 40 kg. Teraz zdecydowała się na kolejną poważną ingerencję chirurgiczną. Jak sama podkreśla, zabieg miał na celu poprawę jakości życia oraz wyglądu, ale wymagał od niej ogromnego poświęcenia i wytrwałości.

Ciężkie początki i ból po operacji

Tuż po operacji Dominika zmagała się z intensywnym bólem i dużymi ograniczeniami fizycznymi. Szczególnie trudne były pierwsze dwa tygodnie, które określiła jako bardzo ciężkie.

Pierwsze dwa tygodnie były dosyć ciężkie, głównie dlatego, że czułam się ograniczona w ruchach. W międzyczasie miałam przeprowadzkę, a jestem osobą, która lubi wszystko robić sama. Nie bardzo mogłam nic podnosić ani przesuwać, więc trochę mnie to ograniczało. Natomiast dochodzę do siebie wyznała Tajner.

Ograniczenia te były dla niej wyjątkowo frustrujące, zwłaszcza w sytuacji, gdy była w trakcie przeprowadzki. Jako osoba przyzwyczajona do samodzielności, miała trudność w pogodzeniu się z koniecznością unikania wysiłku fizycznego.

Dominika Tajner o powolnym powrocie do zdrowia

Proces gojenia ran po abdominoplastyce wciąż trwa. Dominika przyznaje, że musi bardzo ostrożnie wracać do codziennej aktywności i ściśle stosować się do zaleceń lekarzy.

Ta rana musi się goić, zabliźnić. Powolutku trzeba wracać do ruchu. Co tydzień mam konsultacje lekarskie. To jest zadziwiające, ale podobno osoby, które uprawiają sport, szybciej przechodzą tę rekonwalescencję. Lekarz mi dalej daje wskazówki i staram się też słuchać organizmu, ruch wprowadzać powoli, bo to jednak był poważny zabieg mówiła Dominika Tajner.

Mimo trudnych początków, celebrytka podkreśla, że widzi już pierwsze pozytywne zmiany i liczy, że w przyszłym roku uda się jej zrobić kolejny krok ku lepszej formie.

Rekonwalescencja po abdominoplastyce to proces długotrwały. Dominika nie ukrywa, że pełne dojście do formy może potrwać nawet pół roku. Lekarze, którzy się nią opiekują, przekazują jej szczegółowe zalecenia, które mają pomóc w szybszym powrocie do zdrowia. Co tydzień uczestniczy w konsultacjach lekarskich i na bieżąco otrzymuje nowe wskazówki.

Zobacz także: Małgorzata Ostrowska w żałobie. Opowiedziała o ostatnich dniach męża w hospicjum