Niedawno Dominika wystąpiła na wielkim festiwalu Young Stars w Warszawie. Na scenie uwagę przykuwała swoją kolorową, odważną stylizacją:

Każdy jeden koncert jest dla mnie nowym przeżyciem i nowym doświadczeniem. Scena jest spełnieniem moich najskrytszych marzeń i zawsze gdy na niej stoję, uświadamiam sobie, że.. to jest właśnie to co chciałabym w życiu robić. Ciągle się jeszcze uczę, a każdy występ uczy mnie czegoś nowego. Wierzę jednak mocno, że dostałam tę szansę po to, aby rozwijać się na tyle, by móc pozostać na scenie i tylko ‚poszerzać horyzonty’ ????Marzę o tym bardzo, a przecież.. marzenia się spełniają! Trzeba tylko czasem troszkę im pomóc i mocno w nie uwierzyć! - napisała na Instagramie.