Wszystko wskazuje na to, że ta wiosna będzie należała do Dominiki Kulczyk. Córka jednego z najbogatszych polaków przez wiele lat była w cieniu swojego ojca. Dopiero od niedawna publicznie propaguje to w czym czuje się najlepiej, czyli pomoc biednym. Również coraz częściej możemy ją zobaczyć na różnych imprezach.

Stacja TVN dostrzegła zainteresowania Dominiki i powierzyła jej prowadzenie programu "Efekt Domina", który zadebiutuje wiosną na antenie stacji. Kulczyk będzie w nim propagowała pomoc najbiedniejszym krajom.

Na tym jednak nie kończy się obecność Dominiki w mediach. W kioskach pojawił się właśnie najnowszy numer "Gali" z nową gwiazdą TVN-u na okładce. W rozmowie z magazynem opowiedziała o zmianach, które zaszły w jej życiu, o programie oraz o pomaganiu innym.

Jak Wam się podoba? Jesteśmy narodzinami nowej gwiazdy?

Kulczyk na prezentacji ramówki TVN: