Dominika Kulczyk - Lubomirska słynie z eleganckich, dystyngowanych stylizacji. Tym razem księżna poszła o krok dalej pokazując się na pokazie najnowszej kolekcji Tomasza Ossolińskiego w wersji bardzo ekstrawaganckiej.

Księżna miała na sonie aksamitną sukienkę mini z usztywnianym dołem tworzącym nierówne falbanki. Do tego botki w szpic i krótka futrzana kurteczka z bufiastymi rękawami. Do tego mocny makijaż oczu dopasowany do koloru kreacji i niewielka, prostokątna kopertówka. Ten niekonwencjonalny look na pewno spotka się z krytyką, jednak nam bardzo się podoba. Od czasu do czasu dobrze jest poeksperymentować z wizerunkiem.

