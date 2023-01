Dominika Gwit urodziła? "Dziś od samego rana super wydarzenia" 

Dominika Gwit lada moment przywita na świecie swoją pierwszą pociechę. Uwielbiana aktorka dzieli się szczęśliwym okresem oczekiwania na synka ze swoimi fanami za pośrednictwem Instagrama. Tym razem jednak wyznała, że nie wszystko idzie po jej myśli. Okazuje się, że z dnia na dzień jest jej coraz ciężej. O co chodzi? Dominika Gwit o trudnościach przed porodem Dominika Gwit odlicza już dni do porodu . Gwiazda co prawda nie zdradziła na kiedy ma dokładny termin, ale mimo to wiadomo, że narodziny maluszka zbliżają się wielkimi krokami. Właśnie dlatego Instagram aktorki zdominowały treści związane z nadchodzącymi, życiowymi zmianami. Ostatnio gwiazda zdradziła, że wyprawka do szpitala jest już gotowa. Teraz jednak aktorka wyznała, że ostatni czas jest dla niej bardzo wymagający i niesprzyjający. - Oh słuchajcie... Przechodzę załamanie mini. Ciężko mi już jest strasznie powiem Wam. Czasami najmniejsze czynności sprawiają mi taki trud, że masakra. Oby do stycznia, oby do stycznia... - powiedziała Dominika Gwit w swojej relacji na Instagramie. Zobacz także: Dominika Gwit zdradziła, ile przytyła w ciąży! Gwiazda już wkrótce zostanie mamą Na tym jednak wyznania się nie skończyły. Dominika Gwit przyznała, że synek coraz bardziej daje o sobie znać: - Położyłam się, bo wstawienie prania sprawiło mi już taką trudność, że masakra. Powiem Wam, że są momenty już bardzo kryzysowe, jak się mały tam źle ułoży i jak mi tam kopie w żebra i żołądek to jest różnie. Ah, musiałam się położyć. Tak, są też kryzysy - skwitowała. Zobacz także: Dominika Gwit pokazała drugi wózek dla dziecka. Jest jeszcze droższy niż poprzedni! Aktorka przyznała także, że trudności sprawiają jej również przygotowania do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia: -...