Wielka radość w domu Dominiki Gwit. Uwielbiana aktorka rzadko dzieli się swoim życiem prywatnym, ale tym razem nie chciała ukrywać swojego szczęścia. Ogłosiła wieści na swoim profilu na Instagramie.

Dominika Gwit świętuje urodziny syna

Kilka lat temu Dominika Gwit została mamą. Dokładnie 18 stycznia 2023 roku na świecie pojawił się syn aktorki. "Jesteś i czynisz nas najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Niech Cię Bóg błogosławi Synku. Kochamy Cię i zawsze przy Tobie będziemy" pisała wóczas szczęśliwa gwiazda. Dominika Gwit od początku macierzyństwa chętnie publikowała urocze, rodzinne kadry, ale nigdy nie pokazała twarzy swojego synka. Co więcej, aktorka do tej pory nie zdradziła, jakie imię nosi jej pociecha.

Choć trudno w to uwierzyć, to od narodzin synka Dominiki Gwit minęły już trzy lata i właśnie dziś chłopczyk świętuje swoje urodziny. Z tej okazji dumna mama opublikowała piękne zdjęcie i dodała wzruszający wpis.

Trzy lata. Dokładnie trzy lata temu przyszedł na świat mój cudowny Synek. Sto lat Kochanie, dziś wielka impreza. Świętujemy. Nie mogłam sobie wymarzyć wspanialszego Synka

Internauci od razu ruszyli z życzeniami nie tylko dla chłopca, ale i dla jego rodziców.

Dominika Gwit w przejmującym wyznaniu o trudnej drodze do macierzyństwa

Dziś Dominika Gwit jest szczęśliwą mamą, ale zanim urodziła synka przeszła naprawdę trudne chwile. Aktorka latami marzyła o powiększeniu rodziny. Dopiero gdy zaszła w ciążę ujawniła, że leczyła się na niepłodność i naprawdę wiele przeszła, żeby spełnić swoje marzenie o dziecku.

Od czerech lat się poważnie leczę na swoje immunologiczne choroby, m.in. na niepłodność, która z tych immunologicznych, bardzo ciężkich chorób, które mam, wynika. Dowiedziałam się o tym cztery lata temu i przez cztery lata walczę. Ta walka przynosi dużo pozytywnych efektów i bardzo was wszystkich do niej zachęcam Dominika Gwi mówiła w 2022 roku.

