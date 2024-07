Dominika Gwit skomentowała ostatni odcinek "Tańca z Gwiazdami". Uczestniczka tanecznego show Polsatu podziękowała swoim fanom na Instagramie za kibicowanie, wsparcie i wysłane sms-y dzięki którym nie odpadła z programu i przeszła do następnego odcinka. Co napisała o swoim występie i czy skomentowała mocne słowa Beaty Tyszkiewicz, która wytknęła jej nadwagę?

W czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Dominika Gwit i Żora Korolyow zatańczyli fokstrota. Niestety, po ich występie doszło do niezbyt przyjemnej sytuacji. Beata Tyszkiewicz wytknęła Dominice jej nadwagę. Jurorka powiedziała wprost, że aktorce z pewnością byłoby lżej, gdyby schudła 20 kilogramów. Dominika Gwit najwyraźniej postanowiła nie przejmować się wypowiedzią jurorki i tuż po zakończeniu show zamieściła w sieci wpis w którym zdradziła, że w ostatnim odcinku show czuła się "jak księżniczka".

Kochani! DZIĘKUJEMY!! Nie mam słów, by opisać moją wdzięczność za Wasze wsparcie, ciepłe słowa i smsy! Przygoda życia trwa! Czułam się jak księżniczka! Dziękuję!!! Bądźmy sobą, spełniajmy marzenia! Wszystkiego dobrego Kochani!!! - napisała Dominika Gwit.

Chociaż sama Dominika nie skomentowała wypowiedzi Beaty Tyszkiewicz, to mocne słowa o nadwadze aktorki wywołały wielkie emocje wśród fanów Dominiki. Internauci rozpoczęli dyskusję pod wpisem gwiazdy, jedni byli oburzeni słowami jurorki, inni ją tłumaczyli.

nie przejmuj się słowami p. Tyszkiewicz - rób to, co kochasz i to jest piękne!!! ????

byłam niemile zaskoczona na słowa p. Tyszkiewicz jak można????

No niestety, ale Tyszkiewicz miała rację :} po prostu nie ujęła tego zbyt dobrze i kulturalnie

Nie powinna tego mówić na wizji i było to okrutnie chamskie, ale z drugiej strony trudno się nie zgodzić- komentowali fani Dominiki.