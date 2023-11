Dominika Gwit kiedyś uwielbiała bawić się ze znajomymi do białego rana. Nie ukrywa, że ma za sobą wiele szalonych imprez! Jednak od jakiegoś czasu to zupełnie się zmieniło. Dziś zdecydowanie woli spędzać wolne chwile na spokojnych domówkach lub kolacjach z narzeczonym Wojtkiem. Skąd taka zamiana? Miłość, zbliżająca się trzydziestka, a może jeszcze coś innego? Dominika Gwit w wywiadzie dla portalu Newseria.pl zdradziła, dlaczego zmieniło się jej podejście do całonocnego balowania.

Dominika Gwit kiedyś lubiła imprezować. Teraz woli spokojne wieczory z ukochanym.

