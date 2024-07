Boże Narodzenie to znakomita okazja do tego, aby nieco zaszaleć i puścić wodze wyobraźni. Wyraź to dekorując swój dom w amerykańskim stylu! Niech wszyscy zazdroszczą Ci takiego barwnego i zadbanego gospodarstwa. Manifestuj swoją radość z okazji nadchodzących Świąt girlandą kolorowych światełek! Inspiracje znajdziesz patrząc na domy amerykańskich gwiazd.

Jak ozdobić dom w gwiazdorskim stylu?

W sklepach możesz kupić wiele różnych rodzajów dekoracji świetlnych. Postaw na tradycyjne lampki, jeśli wolisz klasykę. A gdy lubisz oryginalne formy, sięgnij po ozdoby oparte na oświetleniu LED - z wężów świetlnych, nici czy kurtyn możesz wyczarować zapierające dech w piersiach scenografie.

Zanim jednak to zrobisz, zaopatrz się w odpowiedni sprzęt. Upewnij się u sprzedawcy, że może być on wykorzystany na dworze. Pamiętaj, że lampki, których użyjesz do dekoracji, muszę być wodoszczelne i przeznaczone specjalnie do tego celu. Wybieraj te o stopniu ochronnym IP nie mniejszym niż 44. Zwróć uwagę na to, czy są odpowiednio zabezpieczone gumowymi, niepalnymi obudowami.

Gdy już dokonasz wyboru, światełka przymocuj do zewnętrznych krawędzi, podkreślając bryłę domu. Nie zapominaj przy tym o oknach. Te jednak będą wyglądały najlepiej, gdy lampki rozwiesisz po wewnętrznej stronie. Ozdób też schody, dzięki temu każdy świąteczny gość będzie widział, gdzie stąpa.

Pamiętaj o ogrodzie - instalacja świetlna w kształcie powozu z reniferami będzie doskonale się tam prezentowała. Jeśli nie przepadasz za zwierzętami, stwórz ze światełek bałwana. W obu przypadkach przestrzegaj jednej zasady - tego typu rzeźba najlepiej będzie wyglądała, gdy do jej zrobienia wykorzystasz białe lampki.

Mieszkasz w bloku? Nic straconego! Twoje mieszkanie też może się wyróżniać. Wykorzystaj do tego celu balkon i okna. Świąteczne girlandy światełek rozwieś między doniczkami, parapety ozdób barwnymi wieńcami, a na szybach namaluj płatki śniegu.

