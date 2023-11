"Kiler" to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych polskich filmów. Produkcja z udziałem m.in. Cezarego Pazury, Małgorzaty Kożuchowskiej, Jerzego Stuhra czy Katarzyny Figury miała swoją premierę w 1997 roku, ale do dziś rozśmiesza Polaków do łez. Rolę jednego z głównych bohaterów zagrał Janusz Rewiński, który wcielił się w Stefana "Siarę" Siarzewskiego. Fani filmu z pewnością doskonale pamiętają, jak wyglądała luksusowa willa "Siary". Teraz okazuje się, że zdjęcia do "Kilera" były kręcone w rodzinnym domu bardzo znanej polskiej blogerki!

Tajemnica luksusowego domu Siary

Okazuje się, że willa filmowego "Siary" to tak naprawdę dom rodziców znanej lekarki i blogerki, którą internauci z pewnością doskonale znają jako Mama Ginekolog! Nicole Sochacki-Wójcicka kilka dni temu opublikowała w sieci zdjęcie zrobione w domu swoich rodziców i przyznała, że to właśnie tam nagrywano słynnego "Kilera"!

Jedną z lepiej skrywanych tajemnic mamyginekolog jest to, że jej rodzinny dom to „dom Siary” Kto z was oglądał Kilera? tak dom Siary to dom rodziców mamyginekolog - od kilku miesięcy może nawet lat ???????? są domysły czy na pewno to jest ten dom? i dziś potwierdzam to jest ten dom- napisała Mama Ginekolog.

Nicole Sochacki-Wójcicka w dalszej części wpisu zdradziła, jak powstał luksusowy dom jej rodziców.

A teraz wrócmy troszeczkę do lat 90’- moi rodzice wracają z emigracji - moja mama tworzy pierwsze luksusowe czasopismo o wnętrzach - jest redaktorem naczelnym Dom&Wnętrze / przyjmuje nagrodę bizneswoman roku 1991- tymczasem budują swój dom - głowa pęka od pomysłów prosto z czasopism międzynarodowych! wyobrażenia szaleje - tym sposobem zamiast salonu mamy wielki basen - czytamy na profilu mamaginekolog na Instagramie.

Internauci byli w szoku, kiedy dowiedzieli się, że to właśnie w rodzinnym domu Mamy Ginekolog mieszkał filmowy "Siara".

- “Ales Ty mnie teraz zaimponowala ...” to jest najlepszy post dzis!

- Ooooo już nigdy obejrzenie "Kilera" nie będzie takie samo???????????? ale czad ????

- To się nie dzieje! ???????????? Serio??? Ten dom to przecież historia polskiego kina!!! - komentowali internauci.

Zobaczcie cały wpis Mamy Ginekolog i słynną scenę z "Kilera" w której pojawia się żona "Siary".

Film "Kiler" miał swoją premierę w 1997 roku.