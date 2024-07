1 z 13

Robert Pattinson po kolejnych rozstaniach i powrotach zakończył już na dobre swój związek z Kristen Stewart. Aktor postanowił też sprzedać swój hollywoodzki dom, w którym mieszkał z ukochaną. Cena jaką życzył sobie za posiadłość to bagatela 6 milionów dolarów, ale po kilku tygodniach znalazł kupca - dom kupił Jim Parsons, gwiazdor serialu "The Big Bang Theory". Tak przynajmniej twierdzi "The Los Angeles Times".

Willa posiada trzy sypialnie, trzy łazienki i pokaźną bibliotekę. Oczywiście nie mogło zabraknąć też basenu i ogrodu z widokiem na Hollywood. Zobaczcie jak wyglądała efektowna posiadłość Roberta Pattinsona: