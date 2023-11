1 z 6

Anna i Robert Lewandowscy świętowali na Mazurach. Piłkarz razem z żoną i córeczką tuż przed Bożym Narodzeniem przylecieli do Polski, żeby razem z najbliższymi spotkać się w ich posiadłości w Stanclewie. To właśnie tam, jak co roku, para zaprasza swoją rodzinę, żeby razem zasiąść do wigilijnego stołu. Dla Ani i Roberta minione święta były bardzo wyjątkowe, po raz pierwszy towarzyszyła im bowiem ich ukochana córeczka Klara. Lewandowscy chętnie dzielili się swoimi prywatnymi fotkami ze świąt. Teraz jednak możecie zobaczyć, jak Robert Lewandowski witał swoich gości!

Zobaczcie, jak wygląda dom Ani i Roberta!

