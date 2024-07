Zaledwie wczoraj pokazywaliśmy wam jak Doda porwała niemiecką publiczność podczas koncertu w Bochun (zobacz), a dzisiaj mamy kolejną informację prosto z zagranicy. Tym razem Rabczewska była główną bohaterką we włoskich mediach. Mówiąc dokładniej - włoski kanał muzyczny For Music TV wyemitował cały program poświęcony naszej gwieździe. Oprócz wspominek z jej biografii Włosi poznali także ostatnie teledyski Dody - "Bad Girls", "XXX", "Fuck It" i "Titanium". Zobacz: Nergal zachwycony nowym klipem Dody

W jaki sposób włoska telewizja zainteresowała się Dodą? O istnieniu Polki doniósł... tamtejszy fan club piosenkarki. Okazuje się, że nie tylko w Polsce Rabczewska ma wiernych fanów walczących o jej każdy sukces. Również w dalekim kraju Europy Doda może liczyć na wsparcie we wszelkich akcjach.

To jednak nie koniec sukcesów. Telewizja zobowiązała się do kolejnego, tym razem aż godzinnego, materiału na temat twórczości i życia Dody. Przypomnijmy, że to nie pierwszy sukces artystki w Italii, zaledwie 6 lat temu trafiła na okładkę tamtejszego magazynu dla mężczyzn "Jack", który uznał ją za "inteligentną seksbombę".

Ciekawe czy to początek europejskiej kariery Dody? Na pewno współpraca z producentami Brodki pomoże jej w zdobywaniu kolejnych sukcesów. Przypomnijmy: Nowa płyta Dody w stylu "Grandy" Brodki?

