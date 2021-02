Doda wybrała się na rajski urlop i chwali się odważnymi zdjęciami. Mąż towarzyszy jej na wakacjach?

Doda zdecydowała się na zimowy urlop i podobnie, jak wiele gwiazd o tej porze roku wyjechała na rajskie wakacje, o czym poinformowała w mediach społecznościowych i jednocześnie dodała, że nie zamierza zasypywać swoich obserwatorów relacjami z urlopu i planuje odpoczywać, jak "normalni ludzie":

Teraz pokażę Wam jak normalni ludzie, nieuzależni od atencji potrafią spędzać wakacje. BEZ PRZYKLEJONEGO TELEFONU DO RĘKI i TRUMAN SHOW na instastory. Za tydzień się odezwę - napisała na Instagramie Doda.

W ten sposób nawiązała do gwiazd, które relacjonują w sieci całe wakacje, a wśród nich są też były mąż gwiazdy z żoną, Małgorzatą Rozenek, którzy zasypali fanów zdjęciami z Meksyku.

Odważne zdjęcia Dody z rajskich wakacji

Po tygodniu Doda zdecydowała się jednak pokazać kilka swoich zdjęć fanom i napisała:

Nawet nie próbujcie udawać ,ze nie tęskniliście😎

A z kim gwiazda spędza urlop? Wygląda na to, że artystce tym razem nie towarzyszy mąż, ale znajoma. W relacji na Instastories Doda pochwaliła się wizytą w restauracji. Co zaskakujące to nie jedyne wakacyjne fotografie, która pokazała piosenkarka, choć zapowiadała, że planuje urlop "bez przyklejonego telefonu do ręki". Kolejna sesja wakacyjna jest naprawdę odważna...

Pod kolejnym postem z odważnymi zdjęciami gwiazda przyznała, że niedługo kończy 37 lat i może pochwalić się formą życia, na którą sama zapracowała ciężką pracą:

Za dwa tygodnie kończę 37 lat i jestem naprawdę dumna z pracy, którą włożyłam w swoją sylwetkę i tryb życia. 🥳👏🏼dla niektórych to świecenie tyłkiem ,dla mnie dowód ze wiek można mieć w dosłownie w d...🎂😋

Trzeba przyznać, że figura gwiazdy wygląda rewelacyjnie i fani artystki wprost piszą, że mając taka sylwetkę nic dziwnego, że chce się nią chwalić:

To co zrobiłaś to nie tylko ciężka praca fizyczna ale również siła charakteru 🔥🔥 Sylwetka rewelacyjna, wzór do naśladowania i przykład ze ciężka praca ,konsekwencja i brak wymówek przynoszą rezultaty!

Sami spójrzcie!