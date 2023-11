1 z 4

Co za niespodzianka! Doda i jej mąż, Emil Stępień, dostali propozycję udziału w kolejnej edycji programu "The Story of My Life" w Polsacie. Co ciekawe, artystka zapytała się o zdanie swoich fanów! Gwiazda ma spore wątpliwości - jej związek rozwijał się z dala od show biznesu, teraz unika ścianek i wspólnych sesji, z drugiej strony - podoba jej się formuła show! Zobaczcie, co napisała!

