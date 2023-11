3 z 5

Doda postanowiła nie brać udziału w programie "The story of my life", w którym gwiazdy występują w parach i przechodzą gigantyczne metamorfozy - są postarzane o kilkadziesiąt lat i mają okazję sprawdzić, jak będą wyglądać w przyszłości, co będą czuć, patrząc na tak zmienioną ukochaną osobę. Swoją decyzję Doda wyjaśniła na Instagramie, przy okazji pokazując przerobione zdjęcie swoje i Emila kilkadziesiąt lat starszych.

Bardzo dziękujemy za zaproszenia do różnych projektów ale niestety musimy odmawiać tym,które za bardzo eksploatują nasze życie prywatne,którego w końcu nauczyłam się chronić.Podejmuję te decyzje świadomie bo wiem jak moje upublicznianie związków , nadawanie medialności uczuciom i przede wszystkim otwieranie się przed wszystkimi odwróciło się przeciwko mnie w przeszłości - napisała Doda.

