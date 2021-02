Doda założyła kontrowersyjną sukienkę za 4,5 tys. złotych! Pokazała sporo ciała

Doda nie raz zszokowała fanów swoimi stylizacjami, jednak wygląda na to, że teraz zaskoczyła nawet siebie samą. Znana piosenkarka i producentka filmowa słynie z kreacji, które doskonale podkreślają jej wyrzeźbione, smukłe ciało, uważane przez gwiazdę za jeden z jej największych powodów do dumy. Nie i inaczej było i tym razem. Artystka pokazała się w sukience, która kosztowała aż 4,5 tysiąca złotych i była cała... porwana! Warta swojej ceny?

Doda na wakacjach w podartej sukience

Ostatnio Doda postanowiła nieco zmienić aurę i opuścić zimną Polskę na rzecz upalnego Meksyku. Przez chwilę gwiazda umilkła, bo jak sama zapowiedziała, wraz z urlopem, robi sobie przerwę od telefonu. Na szczęście jej fanów, po zapowiedzianym tygodniu gwiazda wróciła na media społecznościowe i od tego momentu chętnie relacjonuje swój wyjazd i dzieli się zagranicznymi kadrami. Oczywiście upalne temperatury, to również doskonały pretekst do zarzucenia na siebie o wiele mniej zakrytych stylizacji, od czego Doda nie stroni.

Za dwa tygodnie kończę 37 lat i jestem naprawdę dumna z pracy, którą włożyłam w swoją sylwetkę i tryb życia. Dla niektórych to świecenie tyłkiem, dla mnie dowód, że wiek można mieć w dosłownie w d... - napisała pod jednym ze zdjęć.

Kolejnego dnia od powyższego wpisu, jakby to powiedzieli niektórzy, Doda ponownie "zaświeciła". Piosenkarka pokazała się w białej, krótkiej sukience, która była cała podarta! Co więcej, wcale nie kosztowała groszy, bo jak się okazuje, na tak ekstrawagancką stylizację trzeba wydać aż 4,5 tysiąca złotych. Co na to Doda? Gwiazda postanowiła na swój własny sposób skomentować ten absurdalny fakt.

Słuchajcie, to jest zajebi*** interes, wziąć szmaty, pociąć je i sprzedawać za tysiąc euro jakimś wariatkom w Meksyku. Nie, nie ja nie kupiłam, dostałam w prezencie - powiedziała na swoim InstaStory - Kto jest głupszy, ten kto to kupuje, czy ten kto to tworzy? – dodała.

Cóż, jak widać nawet Doda nie pokusiłaby się o kupno takiej sukienki, jednak jak wiadomo - prezent to prezent. Na ile wy wycenilibyście tę stylizację?

Podczas wakacji artystka chętnie korzysta ze słońca, a przy okazji raczy swoich fanów naprawdę gorącymi fotkami.

Doda nie raz udowodniła, że nie straszna jej żadna stylizacja. Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu również wybrała kreację, która doskonale podkreślała jej sylwetkę.