Doda w sukni ślubnej, ostra impreza i Borys Szyc w tle. To tylko kilka ze scen jakie przewiną się przez nowy teledysk Dody do piosenki promującej film "Kac Wawa" (posłuchaj). Wczoraj w jednym z warszawskich apartamentowców od samego rana aż do północy kręcono klip, który będzie promował polską wersję hitowej amerykańskiej produkcji "Kac Vegas".

Reklama

- Nie mogę się doczekać klipu. Zapowiada się mega produkcja... - mówi Doda w rozmowie z AfterParty.pl.

W teledysku Doda rozstaje się przez telefon z Borysem Szycem. Z tej okazji, zamiast siedzieć i topić samotnie smutki, wybiera inne rozwiązanie - organizuje ostrą imprezę i zaprasza znajomych. W apartamencie (tym samym w którym kręcono większość scen do "Kac Wawa") pojawiają się przyjaciele gwiazdy - Mariusz Ząbkowski i Aneta Radzimirska. Po udanej domówce Doda zabiera znajomych na miasto. Jak to się skończy? Zobaczymy już najprawdopodobniej w piątek, bo właśnie wtedy planowana jest premiera teledysku.

W komedii "Kac Wawa", która zagości w kinach 3 marca, pojawi się ulubiony przez widzów temat niewierności w relacjach damsko-męskich. W rolach głównych wystąpią Borys Szyc, Sonia Bohosiewicz i Antoni Pawlicki.

A jeszcze dzisiaj tylko u nas dwie galerie zdjęć z planu klipu. Oj, działo się...

Zobacz także

Reklama

chimera