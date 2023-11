Prawie 15 lat temu Doda wystąpiła w hitowym wówczas programie TVN - "Mamy Cię", który prowadził Szymon Majewski. Pamiętacie proste zasady show? Znajomi gwiazd wkręcali je w różne niecodziennie i zabawne sytuacje, oczywiście pod czujnym okiem kamer. Niczego nieświadomy celebryta na sam koniec, kiedy padało już słynne "mamy cię!", miał być po prostu zaskoczony. Jak było z Dodą? Gwiazda po latach wyjawiła prawdę na temat programu!

Na YouTubie pojawił się odcinek "Mamy Cię" z Dodą, w związku z czym wokalistka na InstaStories postanowiła zdradzić kulisy jego kręcenia. Okazuje się, że od początku wiedziała, że bierze udział w programie, a jej "zaskoczenie" było... udawane:

Będę musiała złamać wasze naiwne serduszka, więc wszystko to było ustawione. Wiedziałam o tym i jak zwykle grałam głupka. Sorry. Dzielcie na pół, a może i na więcej wszystko to, co widzicie w telewizji, co czytacie też - powiedziała gwiazda.