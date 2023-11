Reklama

Doda wzięła udział w sesji do kalendarza "Obecność" Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Dochód ze sprzedaży kalendarza będzie przeznaczony na rzecz tej organizacji, która pomaga seniorom na co dzień. Dla artystki to bardzo istotna kwestia:

Od dziecka mam słabość do ludzi starych. Wiem, jak straszna potrafi być samotność, wykluczenie. Wiem z jakimi problemami borykają się ludzie starsi. Wiem, że nie wystarcza im pieniędzy na leki, dlatego już szóstego grudnia zostanę Mikołajem i wpadnę do nich z prezentami. Jednym z nich będzie czek na 10 tys. złotych od jednej z aptek, w której podopieczni stowarzyszenia będą mogli wykupić lekarstwa. Także w ich towarzystwie odbędzie się premiera teledysku mojego singla zapowiadającego wyjątkową, bo poświęconą mojej babci, płytę, którą nagrałam z orkiestrą. Lubię pomagać i na to zawsze mam czas. Jestem wrażliwcem. Nie ma nic piękniejszego jak dzielenie się z potrzebującymi" - mówiła Doda.

Podczas sesji Doda pozowała z uroczym, starszym panem Andrzejem! Jak wyglądała praca na planie? Zobaczcie nasz materiał!

