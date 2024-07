Doda Rabczewska właśnie odpoczywa na niewielkiej wyspie Fuertaventura. A wypoczywa w jak najlepszym stylu. Doda Rabczewska wrzuciła niedawno na swojego Instagrama zdjęcie w neonowym bikini. Jak dowiedziała się nasza redakcja kostium kąpielowy w tym stylu możecie kupić w sklepach Agent Provocateur.

Bikini w odcieniach fluo jest dosyć drogie. W sklepie internetowym słynnej marki bieliźniarskiej Agent Provocateur, góra od kostiumu to koszt ok. 770 złotych, a dół od bikini to koszt ok. 600 złotych. Kostium kąpielowy Dody Rabczewskiej jest czadowy, ale czy warty swojej ceny? Jak myślicie?