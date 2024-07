Doda u Kuby Wojewódzkiego - Złote myśli

Doda o Nergalu:

- To był koszmar, on słabo jeździ... Słabo to komplement. Dostawałam szału jak jechał, mam dużo testosteronu we krwi i rzeczywiście lubię szybką jazdę, szybkie decyzje, konkretne zachowania.

- Zobaczyłam Adama u Ciebie w programie i obiecałam sobie, że upoluję sobie tę kaczkę. Im bardziej mi ktoś mówił, że to się nie da, że to heavy metalowiec, że się nie umówi z różową królową, że to będzie upokarzające to jak już był między moimi nogami to przypominałam sobie te słowa.