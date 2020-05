Doda tak szczupła jeszcze nie była! Zdradziła nam sekret swojej diety i ile waży!

Doda ostatnio pochwaliła się swoim zdjęciem w kostiumie bikini. Fani zaniepokoili się, bo faktycznie Dorota Rabczewska-Stępień wygląda na nim bardzo szczupło. Spytaliśmy więc gwiazdę, ile waży. Odpowiedziała nam, że niezmiennie 53 kg. Jak to możliwe, skoro na zdjęciach wyraźnie widać, że ostatnio zeszczuplała?

Gwiazda dodaje, że nie jest na diecie, ale prowadzi zdrowy tryb życia: wysypia się, nie imprezuje i… nie gotuje. Artystka korzysta z cateringu dietetycznego, ok. 1500 kcal dziennie.

– Jem ryby, jajka, kasze, orzechy, owoce, warzywa, sery, ale tylko owcze i kozie. Czasami, jeśli najdzie mnie ochota, też tłuste mięso, ale to się zdarza najwyżej raz na dwa miesiące. Słodyczy nie tykam, bo nie lubię. Ćwiczę co trzy dni: czasem sama w domu, czasem z trenerką albo koleżanką w parku – zdradza Doda. – Jak tak dalej pójdzie, będę wyglądać… coraz lepiej – dodaje ze śmiechem.

A jak Doda Rabczewska-Stępień reaguje na zarzuty, że przesadziła z odchudzaniem?

„Mięso na sterydach, litrowa cola do obiadu, bita śmietana do codziennej frappe i masz cellulit na rękach u nastolatek. A szczupła laska to szok i zagłodzenie. Nie, dziewczyny, to dbanie o siebie i dyscyplina”, odpisała fance na Instagramie.